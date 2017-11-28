Создатели «Реактора» откроют в Пензе музей русского изобретательства Общество

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Музей русского изобретательства, рассказывающий о разработках российских инженеров, будет открыт в Пензе на средства президентского гранта, сумма которого составляет почти 500 тыс. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» директор центра содействия развитию науки «Реактор» Руслан Кондратьев, часть экспозиции будет посвящена приспособлениям и устройствам пензенских изобретателей.

По его словам, проект будет реализован командой музея занимательных наук «Реактор», который действует в бизнес-инкубаторе «Татлин» уже четыре года, но на другой площадке — в качестве возможных мест размещения рассматриваются Пензенский государственный университет, дворец детского и юношеского творчества, а также дом молодежи.

«Основная статья расходов президентского гранта — это создание экспонатов. Перечислять мы их не будем, потому что пока держим в секрете. Формат не будет отличаться, это тоже будет интерактивный музей», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что всего намечено предусмотреть 14 зон, при этом в одной из них представят не изобретение, а инновационный подход к стандартному методу действия.

Руслан Кондратьев отметил, что ознакомиться с экспозицией, предположительно, можно будет в марте.

Он напомнил, что это не первый грант, выигранный создателями «Реактора» — по итогам молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» команда проекта заняла второе место и получила 200 тыс. рублей на создание мобильной экспозиции музея занимательных наук.

«Губернатор Пензенской области [Иван Белозерцев] абсолютно по всем проектам, которые побеждают на подобных форумах, удваивает сумму на развитие», — напомнил собеседник агентства.

По мнению Руслана Кондратьева, власти региона заинтересованы в подобных инициативах молодежи и оказывают им всестороннюю поддержку.

Он отметил, что благодаря этому музей занимательных наук функционирует на базе бизнес-инкубатора, а правительство региона всячески содействует его продвижению.

Директор центра «Реактор» подчеркнул, что команда проекта нацелена на сохранение баланса между научностью и зрелищностью экспозиции.

«Основная миссия нашего музея — это как раз некая мотивация посетителей к занятию наукой. Мы показываем, что это не скучно, а очень интересно, что можно заниматься наукой, которая принесет пользу обществу или даже выгоду. […] Мы рассказываем в том числе о предпринимателях и инженерах, таких как Томас Эдисон, которые с помощью науки сделали целое состояние», — пояснил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что коллекция регулярно обновляется — в числе последних экспонатов особый интерес гостей вызвали миниатюрный робот с искусственным интеллектом и кинетические скульптуры.

«У нас в следующем году юбилей, и обновление уже продумано практически от начала до конца, осталось только мелкие детали уточнить. Экспозиция будет кардинально отличаться от всего, что было ранее», — сказал Руслан Кондратьев.

Музей занимательных наук «Реактор» начал свою работу в пензенском бизнес-инкубаторе «Татлин» 13 ноября 2013 года. Он был создан на личные средства членов команды.

Является одним из инструментов реализации региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick», которую курируют министерство образования и Минпром Пензенской области, а также объединение бизнес-инкубаторов.

Ежегодно в конце ноября экспозиция обновляется на 70–90% за счет доходов от деятельности музея. Его создатели изготавливают экспонаты самостоятельно, а технически сложные — приобретают.

За 4 года в «Реакторе» появились направления «Физика», «Химия» и «История».

Кроме групповых и семейных экскурсий, сотрудники музея проводят мастер-классы и игры во время различных мероприятий, в том числе корпоративных праздниках.

«Реактор» активно занимается просветительской деятельностью. Команда проекта посещает с мобильной экспозицией школы в районах области и приглашает на экскурсии учащихся из Пензы.