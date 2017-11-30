Депутат-коммунист потребовал обсудить перенос стелы «Слава героям» с пензенцами Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин потребовал обсудить с общественностью идею переноса стелы «Слава героям» с Соборной площади на проспект Победы — в район сквера «Журавли», которую ранее озвучил губернатор Иван Белозерцев.

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«Переносить стелу ни в коем случае нельзя без проведения публичных слушаний», — подчеркнул он в ходе 39-й очередной сессии гордумы в четверг, 30 ноября.

Депутат также обратил внимание на то, что вице-мэр Магомед Агамагомедов, отвечая СМИ на вопросы о судьбе стелы, на которой увековечены имена кавалеров ордена Славы, героев Советского Союза и социалистического труда, назвал ее «малой архитектурной формой».

«От такого ответа не по себе становится, жутко. Стела, где выгравированы имена героев, называется малой архитектурной формы. На наш взгляд, это плевок в души», — отметил коммунист.

Возвращаясь к теме общественного обсуждения, Олег Шаляпин предложил привлечь к нему не только жителей Пензы, но и представителей районов области, откуда родом герои.

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В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев напомнил, что за последние два года стела была приведена в порядок.

«Как будут развиваться события, мы тоже говорили, […] когда вместе с губернатором обсуждалась возможная процедура по переносу. […] С ветеранами договорились, что эта процедура будет обсуждаться», — сказал глава администрации города.

Комментируя слова своего заместителя, он сообщил, что по документам стела на самом деле проходит как малая архитектурная форма.

«От этой затеи никто не отходил — я имею в виду процедуру обсуждения», — подчеркнул Виктор Кувайцев.