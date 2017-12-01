Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за ноябрь достигло почти 1,2 млн.

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics за ноябрь 2017 года зафиксировал свыше 180 тыс. посетителей и более 1 млн. 180 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews».
«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.
Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.
За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.
Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
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