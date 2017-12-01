Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за ноябрь достигло почти 1,2 млн. Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics за ноябрь 2017 года зафиксировал свыше 180 тыс. посетителей и более 1 млн. 180 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews».

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Всего за 11 месяцев 2017 года новостной интернет-ресурс Пензы посетили свыше 1,5 млн. пользователей, которые просмотрели его страницы в общей сложности более 11,6 млн. раз.

Средняя длительность пребывания на сайте, как и прежде, составила 5 с половиной минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал схожие с Google Analytics данные. Так, за ноябрь 2017 года количество посетителей составило свыше 177 тыс., просмотров — почти 1,2 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита оказался несколько больше, чем у Google Analytics — около 8 с половиной минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в ноябре 2017 года составило более 175 тыс., просмотров — около 1,2 млн.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 7 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 4 с половиной минут.

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«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса»

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.