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Сайт ИА «PenzaNews» побил собственные рекорды по посещаемости и просмотрам страниц

13:40 | 01.11.2017 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics за октябрь 2017 года зафиксировал свыше 186 тыс. посетителей и более 1 млн. 211 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews», что стало новым рекордом для интернет-ресурса.

Сайт ИА «PenzaNews» побил собственные рекорды по посещаемости и просмотрам страниц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее лучшим достижением по посещаемости данного СМИ являлась цифра в 180 тыс. 479 пользователей, которая была достигнута в сентябре, а по просмотрам — августовские показатели в 1 млн. 157 тыс. 189.

Всего за первые 10 месяцев 2017 года новостной интернет-ресурс Пензы посетили свыше 1,4 млн. пользователей, которые просмотрели его страницы в общей сложности более 10 млн. раз.

Средняя длительность пребывания на сайте, как и прежде, составила около 5 с половиной минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал схожие с Google Analytics данные. Так, за октябрь 2017 года количество посетителей составило свыше 180 тыс., просмотров — почти 1,2 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита оказался несколько больше, чем у Google Analytics — около 8 с половиной минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в октябре 2017 года составило почти 174 тыс., просмотров — чуть менее 1,2 млн.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 7 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут. Этот показатель остается неизменным уже протяжении более года — с августа 2016-го.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
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