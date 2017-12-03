Электроснабжение восстановлено в Вадинском и Башмаковском районах
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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Электроснабжение восстановлено в Вадинском и Башмаковском районах Пензенской области после массового отключения из-за ледяного дождя. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Электроснабжение Вадинского и Башмаковского районов восстановлено в полном объеме», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в воскресенье, 3 декабря.
Он пояснил, что в других районах, которые также пострадали от действия неблагоприятных погодных условий, бригады продолжают ремонт и подключение.
«Работы продолжаются в Земетчинском, а также в Лунинском районе, через который также прошел фронт ледяного дождя», — отметил Иван Белозерцев.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», массовое отключение электроэнергии в нескольких районах Пензенской области произошло из-за ледяного дождя, который начался в ночь на воскресенье, 3 декабря.
Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов выехали в пострадавшие от ледяного дождя районы для контроля ситуации и проводимых восстановительных работ. Устранение последствий непогоды находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.
На местах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
Пензенская территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности.
Работа по устранению последствия ледяного дождя находится на контроле прокуратуры.