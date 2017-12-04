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В Пензенском областном суде наградят школьников за лучшие эссе о присяжных

08:10 | 04.12.2017 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Награждение победителей, призеров и дипломантов конкурса эссе на тему «Присяжные заседатели глазами детей» состоится в Пензенском областном суде в пятницу, 8 декабря.

В Пензенском областном суде наградят школьников за лучшие эссе о присяжных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участникам были предложены темы «Присяжный заседатель на страже закона», «Каким должен быть присяжный заседатель?», «Особый взгляд на суд присяжных» и «Присяжные заседатели суда будущего».

Среди старшеклассников призерами конкурса стали Анна Сусликова из школы №8 Каменки, Алексей Авакумов из школы №17 Кузнецка и Александр Тарасов из кузнецкой школы №3.

Дипломами отмечены Анастасия Бобкова из школы №1 имени Н.Н. Бурденко Каменки, Виктория Саканян из гимназии №1 Кузнецка и Александра Шустова из лицея №55 Пензы.

В номинации «Учащиеся до 9 класса» призерами конкурса признаны Аида Исмиханова из школы имени М.Н. Загоскина села Рамзай, Кирилл Крюков из кижеватовской школы, ученица школы имени Б.А. Прозорова Никольска Кристина Гурьянова.

Дипломантами в этой возрастной категории стали Набиля Дебердеева из школы №2 Средней Елюзани, ученик бессоновской школы Дмитрий Абрамов и учащаяся школы №2 Никольска Ольга Сенина.

Церемония награждения начнется в 14.00, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
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