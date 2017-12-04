Завершен ремонт участка трассы М5 под Пензой и моста через Кададу Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Капитальный ремонт двух объектов на федеральной трассе М5 «Урал» завершен в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: M5-ural.ru

По данным учреждения, в нормативное состояние приведен участок автодороги в Бессоновском районе с 617 по 626 километры.

Дорожники выполнили работы по устройству песчано-подстилающего слоя, щебеночного основания, фрезерованию существующего покрытия и устройству дорожной одежды. Для укладки верхнего слоя был использован горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон.

Были обустроены откосы и обочины, пересечения и примыкания к трассе, водопропускные трубы. Выполнено устройство водосбросных сооружений с проезжей части, а также бетонных водосбросов на обочине и по откосу насыпи.

Установлены сигнальные столбы, более 8 км барьерных ограждений, 113 новых дорожных знаков, шесть автономных светофоров, работающих на солнечных батареях, и семь металлических автопавильонов.

Кроме того, был капитально отремонтирован правый мост через реку Кададу на 715 км трассы М5 «Урал» вблизи села Нижняя Елюзань.

На искусственном сооружении протяженностью 173 метра произведена замена мостового полотна, деформационных швов и гидроизоляции, приведены в порядок сопряжение с насыпью, конусы и опоры моста, организована система водоотвода с проезжей части.

На объекте установлено более 400 метров новых барьерных ограждений, произведена замена лестничных сходов.