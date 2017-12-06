Задержанного Герасимова из полиции доставили в суд, а затем отпустили Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин сообщил, что активиста движения Альберта Герасимова, который утром пытался провести повторный одиночный пикет у здания УМВД России по Пензенской области на улице Пушкина, но был задержан полицией, доставили в суд, однако впоследствии отпустили.

Фото: пресс-служба пензенского отделения «Левого фронта»

«Активиста «Левого фронта» Альберта Герасимова продержали в полиции почти 6 часов. В УМВД России по Пензенской области на него был составлен административный протокол по ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Герасимов находится под административным надзором и обязан два раза в месяц отмечаться в полиции. В понедельник, 4 декабря, он пытался отметиться сразу после одиночного пикета у здания УМВД на улице Долгова. Однако дневальный после указания другого сотрудника полиции отказался его отмечать и заявил, что необходимо ждать инспектора по административному надзору. При этом других поднадзорных лиц дневальный отмечал», — изложил на своей странице в Facebook суть задержания активиста Сергей Падалкин.

Читайте также

В Пензе полиция пыталась помешать пикетчику, но лишь создала ему необычный антураж

По его словам, сразу после этого в тот день Альберт Герасимов уехал проводить одиночный пикет у здания УМВД России по Пензенской области на улице Пушкина.

«Данные факты зафиксированы на видео. Сегодня, как уже сообщалось, во время повторного пикетирования на улице Пушкина Герасимов был задержан. В настоящий момент он доставлен в суд на улице Захарова. Скорее всего, ему грозит административный арест», — написал оппозиционер.

Спустя непродолжительное время Сергей Падалкин опубликовал в соцсети новое сообщение, проинформировав пользователей о том, что активист «Левого фронта» на свободе.

«Только что стало известно, что судебное заседание по Альберту Герасимову перенесено на 11 декабря. Судья истребовала доказательства того, что Герасимов действительно приходил 4 декабря и пытался отметиться у дневального в полиции», — отметил он.