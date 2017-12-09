Специалисты пензенского подразделения приняли участие в конференции «Транснефти» Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Представители Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» приняли участие в научно-технической конференции ПАО «Транснефть» и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе АО «Транснефть – Дружба», в рамках второго этапа I тура более 40 молодых специалистов предприятия представили на суд жюри 26 проектов.

«Семь работ презентовали сотрудники Брянского районного управления, пять — Куйбышевского РУ, по четыре — Мичуринского и Пензенского РУ, две разработки представили работники аппарата управления, еще четыре выполнено совместными усилиями молодежи из различных районных управлений и производственно-эксплуатационного управления», — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что это лучшие исследовательские проекты, которые были отобраны из 86 работ в шести секциях.

«Участие молодых специалистов предприятия в ежегодной научно-технической конференции ПАО «Транснефть» позволяет кадровым службам выявлять талантливых, профессионально подготовленных, инициативных и творческих молодых сотрудников. В свою очередь технические подразделения имеют возможность определять наиболее перспективные инновационные проекты, разработки и содействовать их продвижению», — пояснили в организации.

Также в пресс-службе подчеркнули, что мероприятие имеет практическую направленность — многие предложения сотрудников, озвученные в предыдущие годы, дошли до стадии реализации.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление.

В 2016 году в зону ответственности предприятия в результате интеграции с АО «Транснефтепродукт – Самара» вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.

В 2016 году компания перечислила в бюджет Пензенской области более 765 млн. рублей. Объем благотворительной помощи, оказанной предприятием, за последние пять лет в финансовом выражении превысил 107 млн. рублей.