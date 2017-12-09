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Валерий Савельев поздравил Татьяну Прошину с юбилеем

13:50 | 09.12.2017 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев поздравил генерального директора ТРК «Наш Дом» Татьяну Прошину с юбилеем, который она отмечает в субботу, 9 декабря.

Валерий Савельев поздравил Татьяну Прошину с юбилеем

Фото: Pgduma.ru

«Под Вашим началом телерадиокомпания стала одной из самых известных в Пензе и любимых среди жителей города. Я благодарю Вас за эти годы слаженной работы, за ежедневные актуальные новости, интересные передачи и просто хорошее настроение. Желаю Вам как можно дольше быть столь же мудрым капитаном своего корабля в море информации и сенсаций!» — сказал Валерий Савельев.

Как сообщает пресс-служба гордумы, он пожелал Татьяне Прошиной здоровья, долгих лет жизни, достижения поставленных целей и успехов во всех начинаниях.

Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Прошина Татьяна Акимовна родилась в Мурманской области 9 декабря 1957 года.

В 1979 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, получив диплом учителя русского языка и литературы.

В 2003 году окончила Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 1979–1983 годах совмещала педагогическую деятельность по специальности с работой секретарем комитета ВЛКСМ пензенского ГПТУ №2.

С 1983 года — экономист сектора труда и контроля за использованием рабочей силы пензенского облисполкома.

В 1984 году стала заместителем председателя пензенской городской организации общества любителей книги.

С 1995 года работает в телерадиокомпании «Наш Дом». Сначала возглавляла рекламно-коммерческий отдел, в 1998 году возглавила ТРК.

В 2000 году избиралась депутатом Пензенской городской думы третьего созыва.

Член Общественной палаты региона.
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