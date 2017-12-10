В Пензе начали работать первые елочные базары Общество

Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Первые елочные базары начали работать в Пензе по адресам: проспект Строителей, 170; проспект Победы, 24; улица Ладожская, 109; улица Карпинского, 39; а также улица Клары Цеткин, 55. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Жители города могут приобрести хвойные деревья по цене от 250 рублей за метр», — уточнили в городской администрации.

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В пресс-службе добавили, что также на елочных базарах предлагаются дополнительные услуги, в числе которых — продажа сопутствующего инвентаря, подгонка ствола под крестовину и доставка хвойного дерева на дом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в этом году на территории Пензы планируется открыть около 90 елочных базаров.

Места под их размещение были разыграны по итогам аукционов, по результатам которых бюджет города получит более 500 тыс. рублей.

Предполагается, что торговля хвойными деревьями будет осуществляться по 31 декабря.