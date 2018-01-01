На сайте ИА «PenzaNews» стартовала серия предновогодних онлайн-опросов Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Серия предновогодних онлайн-опросов стартовала на сайте независимого информационного агентства «PenzaNews» в понедельник, 11 декабря.

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В течение трех недель, а именно столько осталось до наступления 2018 года, пользователям интернет-ресурса будет задано три вопроса — по одному в 7 дней.

Их формулировки, а также варианты ответов будут точно такими же, как и почти год назад, когда на сайте СМИ уже проводилась серия аналогичных опросов, однако длительность каждого из них составляла две недели.

В частности, пользователям будут заданы следующие вопросы: «Где Вы планируете быть в новогоднюю ночь, в момент боя курантов?», «Какую сумму Вы готовы потратить на празднование Нового года, включая подарки?» и «Как Вы планируете провести новогодние каникулы?»

По окончании каждого опроса будет опубликовано отдельное информационное сообщение с результатами голосования, которые можно будет сравнить с данными прошлого года.

По древнему восточному календарю, который принято называть китайским, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки. При этом наступит он не с 1 января, как ошибочно полагают некоторые, а только 16 февраля — во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния.