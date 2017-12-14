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Мэр Пензы нацелил муниципальное рекламное агентство на эффективную работу

08:48 | 14.12.2017 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с коллективом МУП « Рекламное агентство «Аншлаг», нацелив сотрудников на эффективную работу в 2018 году.

Мэр Пензы нацелил муниципальное рекламное агентство на эффективную работу

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, он поздравил коллектив с наступающим Новым годом и поинтересовался планами учреждения на следующий год.

«Мы должны постоянно, совершенствуя свою деятельность, изыскивать новые источники доходов. Реклама — динамично развивающаяся отрасль. Здесь работают, как правило, творческие и предприимчивые люди. Мы рассчитываем на вас», — отметил мэр, обращаясь к директору МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Алексею Никулину.

Руководитель предприятия в цифрах и на конкретных примерах рассказал о планах развития рекламного агентства. Он заверил Виктора Кувайцева, что коллектив «Аншлага» ставит перед собой амбициозные, но реальные задачи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» Алексей Никулин, который прежде занимал должность директора муниципального казенного учреждения «Рекламная служба города Пензы», был назначен руководителем МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» в октябре.

На его место перешел Константин Кузнецов, который до этого работал в должности заместителя руководителя учреждения.

Место директора директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» стало вакантным после того, как его покинул Валерий Плахута, трудившийся в этой должности около 12 лет, в связи с тем, что в сентябре 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.
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