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В Пензе врачи проведут консультации для пенсионеров

08:23 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Мероприятие для пожилых жителей Пензы, направленное на повышение уровня знаний и мотивации на ведение здорового образа жизни, состоится в рамках информационно-просветительского проекта «По зову сердца» в центре культуры и досуга в среду, 20 декабря.

В Пензе врачи проведут консультации для пенсионеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 13.00 для посетителей будут организованы тематические площадки, на которых предусмотрено индивидуальное обследование с целью выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В частности, консультацию проведет терапевт.

Также специалисты предложат пенсионерам узнать артериальное давление, измерить индекс массы тела и уровень холестерина в крови.

Продолжится мероприятие проведением лектория по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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