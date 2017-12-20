В Пензе врачи проведут консультации для пенсионеров Общество

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Мероприятие для пожилых жителей Пензы, направленное на повышение уровня знаний и мотивации на ведение здорового образа жизни, состоится в рамках информационно-просветительского проекта «По зову сердца» в центре культуры и досуга в среду, 20 декабря.

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В 13.00 для посетителей будут организованы тематические площадки, на которых предусмотрено индивидуальное обследование с целью выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В частности, консультацию проведет терапевт.

Также специалисты предложат пенсионерам узнать артериальное давление, измерить индекс массы тела и уровень холестерина в крови.

Продолжится мероприятие проведением лектория по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.