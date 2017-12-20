Иван Белозерцев поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов безопасности России с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 20 декабря.

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«В этом году ваша служба отмечает свой 100-летний юбилей. На протяжении всех минувших десятилетий вы и ваши коллеги достойно исполняете ответственную миссию — отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете защиту национальных интересов, политическую и социальную стабильность в обществе», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в современных условиях работа сотрудников ФСБ приобрела особое значение, поскольку России приходится сталкиваться с проявлениями сепаратизма и экстремизма, противостоять террористическим вызовам и угрозам.

«Год от года вы наращиваете усилия по борьбе с организованной преступностью, наркоманией, коррупцией, большое внимание уделяете укреплению экономического потенциала Пензенской области. Эффективное выполнение поставленных задач по силам только самоотверженным и мужественным людям, подлинным патриотам нашей великой Родины. А такие прекрасные качества неизменно отличают ваш замечательный коллектив», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил сотрудников органов безопасности за профессионализм, компетентность и верность принципам долга и чести.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.