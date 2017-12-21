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Иван Белозерцев призвал активнее продвигать кузнецкий санаторий «Надежда»

17:25 | 21.12.2017 | Общество

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Кузнецк, 21 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активизировать работу по продвижению санатория «Надежда», расположенного в 7 км от города Кузнецка и входящего в структуру АО «Сельская здравница».

Иван Белозерцев призвал активнее продвигать кузнецкий санаторий «Надежда»

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона осмотрел отремонтированные помещения, посетил занятие по арт-терапии и побеседовал с отдыхающими.

Он положительно оценил результаты модернизации лечебно-диагностической базы, отметив, что здравница стала более конкурентоспособной.

«Надо больше рассказывать о возможностях санатория, новых услугах, размещать информацию и фото в интернете. Если люди будут об этом знать, они охотнее приедут сюда», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев рекомендовал директору санатория «Надежда» Виктору Медведеву разнообразить досуг отдыхающих и предлагать им экскурсии по туристическим маршрутам региона.

Он поставил задачу обновления номерного фонда, а также дал поручение начать поиск инвестора, который займется восстановлением соседнего корпуса учреждения.

«Это позволит увеличить количество номеров и создать дополнительные рабочие места», — пояснил он.

За большой личный вклад в развитие санаторно-курортного комплекса Пензенской области Иван Белозерцев наградил почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Виктора Медведева и главного бухгалтера АО «Сельская здравница» Зинаиду Зотову, а также вручил благодарности отличившимся сотрудникам оздоровительных учреждений региона.

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«Вы проводите большую работу, и в дальнейшем надо делать все, чтобы отдыхающие выбирали санатории Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

За последние два года в санатории «Надежда» проведена реконструкция — отремонтирован водолечебный корпус, бассейн, спортзал, актовый зал, зимний сад, закуплено новое медицинское оборудование. На эти цели направлено примерно 25 млн. рублей.

В санатории проводится лечение ряда заболеваний — от гастритов и сердечно-сосудистых до урологических болезней и травм. Здесь оказывается более 50 видов лечебных процедур, а минеральная вода по своим характеристикам не уступает воде известного курорта Трускавец.
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