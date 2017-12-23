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Зоопарк Пензы отказался от традиции, по которой 1 января вход для всех был бесплатным

09:25 | 23.12.2017 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Руководство зоопарка Пензы решило отказаться от традиции последних лет, по которой вход на территорию учреждения в первый день года был совершенно бесплатным как для детей, так и для взрослых.

Зоопарк Пензы отказался от традиции, по которой 1 января вход для всех был бесплатным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Такая акция действовала, в частности, в 2017, 2016 и 2015 годах.

Согласно афише, размещенной на сайте учреждения, 1 января 2018 года покупать билет не потребуется лишь детям в возрасте до 14 лет.

Для всех остальных осмотр экспозиции зверинца обойдется в 60 рублей.

Гостей ждет развлекательная программа.

В 11.10 начнется показательное кормление животных, в полдень состоится театрализованное представление «Лев Мороз и компания», в 12.50 пройдет акция «Подарок для обезьянки», а в 14.10 можно будет понаблюдать за тем, как кормят медведей.
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