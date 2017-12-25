Пензенский губернатор предложил организовать в роддоме прием документов на детские пособия Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать в роддоме прием документов на получение детских пособий, в частности, новой выплаты на первенца, которая вводится в России с 1 января 2018 года.

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«Можно организовать окно МФЦ в роддоме. Там регистрировать ребенка и подавать [заявление] на пособие», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что молодая мать зачастую настолько погружена в заботы о ребенке, что специально обратиться в соответствующие органы ей бывает некогда.

«Может быть, мы могли бы эту услугу оказывать при выписке», — предположил губернатор.