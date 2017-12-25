Пензенцев призвали к бдительности при покупке алкоголя к Новому году Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Жителям Пензы необходимо проявлять бдительность при покупке алкоголя к новогоднему столу, отдавая предпочтение проверенным магазинам и интересуясь у продавца наличием лицензии на предлагаемую продукцию. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте городской администрации в преддверии праздника.

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В ней отмечается, что оборот алкогольной продукции осуществляется при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, в их числе — товарно-транспортная накладная.

«Алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, а ввозимая в РФ — импортируемая — акцизными», — добавляется в тексте.

В памятке подчеркивается, что ни в коем случае нельзя покупать спиртное с рук.

«Очень часто в сети Интернет предлагают алкогольную продукцию известных брендов по очень низкой цене. Такой алкоголь — подделка. Его употребление крайне опасно для здоровья», — отмечается в ней.

Также в памятке содержится рекомендация обращать внимание на внешний вид бутылки: колпачок не должен прокручиваться, содержимое — вытекать, а этикетка — внушать подозрений о подделке.

«Если текст бледный или смазанный, это еще один повод задуматься о происхождении спиртного», — говорится в тексте.