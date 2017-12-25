Видео с митинга дольщиков в Пензе набирает популярность Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Видеоролик продолжительностью чуть более 9 минут, посвященный состоявшемуся накануне митингу дольщиков, которые вышли в пензенский сквер имени Ф.Э. Дзержинского в составе так называемого «Бездомного полка», набирает популярность в интернете.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Только на канале «БезДом-ТВ Пенза» на портале YouTube, где ранее также была размещена запись встречи председателя областного правительства Николая Симонова с участниками долевого строительства, видео о публичной акции менее чем за сутки набрало более 700 просмотров.

Кроме того, ролик активно тиражируется в социальных сетях.

На кадрах запечатлены люди, некоторые из которых от эмоций не могут сдержать слез.

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Многие из них вышли на митинг впервые в жизни в надежде на то, что это поможет привлечь внимание власти и общественности к проблемам семей, которые вложили деньги в покупку жилья, но в итоге не получили обещанных квартир.

«Это не просто проблема. Это катастрофа. […] Это не по нашей вине произошло. Не мы в этом виноваты — мы просто поверили законам нашим, мы поверили нашей власти. […] Когда вы перестанете «топить» молодежь? Сколько можно? Мы живем в съемных квартирах. Мы в ипотеках. Мы просто погрязли в долгах. Вы знаете, мне уже просто люди пишут, что нет больше сил терпеть, […] что дальше на шею петлю и все — больше выхода нет. Это как нужно достать людей?!» — отметила одна из митингующих.