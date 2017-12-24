Более 150 дольщиков на митинге в Пензе потребовали достроить их дома Общество

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Более 150 дольщиков, вложивших средства в покупку жилья, но не получивших обещанных квартир, в составе так называемого «Бездомного полка» вышли на митинг, который состоялся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в воскресенье, 24 декабря.

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Для людей, собравшихся на холоде, некоторые из которых пришли с малолетними детьми, был приготовлен чай. Им мог согреться любой желающий.

Митингующие держали в руках растяжку с надписью «Бездомный полк» и многочисленные плакаты с лозунгами: «За мошенников должна отвечать власть!», «Кадыров, дострой! Наши не могут», «Доплачивать не станем, мы уже заплатили», «Судья Карпова, спаси нас от Фомина!», «ЖСК: Журавлев — Симонов — Кувайцев?» и другими.

Кроме того, виднелись флаги с надписью «Бездомный полк» и указанием жилых комплексов, а также знамена движения «Левый фронт», который выступил одним из организаторов мероприятия, и официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии».

Митинг начался с исполнения гимна «Бездомного полка», написанного специально для него и последующих подобных акций на мотив песни «Нам нужна одна победа» из известного советского кинофильма «Белорусский вокзал».

Выступая перед собравшимися, пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин сообщил, что новым управляющим компании «Пензастрой», которая возводила дома большей части присутствующих на протестном мероприятии граждан, может быть назначен специалист «от небезызвестного Олега Фомина», бывшего депутата пензенской гордумы.

«Если человек Фомина будет заниматься санацией «Пензастроя», то через пару месяцев от компании не останется вообще ничего, как было с троллейбусами МУП «ППП» и с автобусами, которые за бесценок, за 30–50 тыс. рублей […] распродали», — отметил он.

Почти сразу после этих слов к микрофону вышел мужчина в маске с изображением Олега Фомина. Он поинтересовался, зачем здесь собрались люди, и попросил отдать ему для изучения листы с требованиями, которые были в руках у дольщиков. Получив бумаги, мужчина бегло просмотрел несколько из них. Прокомментировав увиденное словами «достроим», «рассмотрено» и «мечтайте», он попрощался с митингующими и ушел, а его помощники быстро подожгли листы с просьбами в железном тазу.

Сергей Падалкин проинформировал присутствующих, что вопрос о смене временного управляющего «Пензастроя» будет рассмотрен в Арбитражном суде Пензенской области 25 декабря в 11.40, и пригласил прийти туда всех желающих.

Затем выступил дольщик жилого комплекса на улице Ново-Казанской Дмитрий Цветков, который напомнил, что на последнем собрании чиновников с представителями инициативных групп им было предложено объединиться в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и самостоятельно обеспечить ввод домов в эксплуатацию, причем этот вариант был подан как единственно возможный.

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«После того как мы создаем ЖСК, наши требования считаются выполненными, и никаких претензий мы уже предъявлять не можем. Вся помощь от государства будет только добровольная, так что достраивать наши квартиры, возможно, придется только за свой счет», — сказал он.

Дмитрий Цветков отметил, что опыт дольщиков жилого комплекса на улице Кижеватова, застройщиком которого был «Север-Траст», и регионов, где аналогичную проблему пытались решить с помощью ЖСК, показал несостоятельность предлагаемого властями варианта.

В поддержку его слов высказался представитель проблемного дома на улице Кижеватова Александр Поляев. Он предостерег собравшихся от создания кооператива, призвав как можно скорее добиться включения в реестр пострадавших от действий застройщиков граждан.

«Они будут всеми путями вам не давать [этого сделать], к нам тоже придирались — запятую не так поставили или еще что-то, чтобы мы не стояли в этом реестре, потому что он передается в Минстрой России», — сказал он, пообещав в случае необходимости оказать консультационную помощь при составлении бумаг.

В свою очередь дольщица дома на улице Боровиковского Ирина Сучилина сообщила, что власти отказываются включать людей, не получивших в нем квартиры, в реестр обманутых дольщиков из-за якобы «договоров другого типа».

«Стараются всеми правдами и неправдами этот реестр сделать минимальным. Если все подадут в реестр, это будет обвал», — предположила она.

Из уст нескольких выступающих женщин прозвучали слова о том, что молодые семьи, вынужденные платить ипотеку за отсутствующее жилье и аренду за съемные квартиры, поставлены на грань выживания.

Во время митинга трогательное стихотворение прочитал мальчик-дошкольник, который пришел в сквер вместе с матерью. Его объявили как сына «Бездомного полка».

Официальные лица областной и городской власти, ответственные за решение проблем дольщиков, акцию проигнорировали.

В завершение митинга, продлившегося около часа, вновь был исполнен гимн «Бездомного полка».