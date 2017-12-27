В Пензе магазин выплатит 370 тыс. рублей в связи с порчей нового телевизора при доставке Общество

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Одна из торговых организаций Пензы, занимающихся продажей бытовой техники и электроники, выплатит почти 370 тыс. рублей покупательнице из-за порчи дорогостоящего телевизора при доставке.

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«Женщина приобрела в магазине за 121 тыс. рублей телевизор «LG», который ей сняли с витрины и упаковали работники магазина. После подключения техники дома она сразу же обнаружила в нем недостаток — вертикальные полосы на дисплее. О неисправности женщина сообщила в магазин, а позже эксперт выявил повреждение матрицы. Внешне телевизор не имел повреждений, но поскольку был неаккуратно упакован и комплектующие болтались по коробке, товар мог получить повреждения при транспортировке», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он пояснил, что женщина вернула телевизор и попросила заменить его, но ее требования не были исполнены.

«В суде представитель магазина просил в иске отказать, поскольку покупательница в момент приобретения товара видела телевизор в рабочем состоянии, присутствовала при его упаковке и никаких претензий не высказала. Телевизор на момент его передачи истице не имел никаких повреждений и дефектов. По заключению проведенной ими экспертизы установлено, что дефект носит эксплуатационный характер и возник после передачи товара», — отметил собеседник агентства, добавив, что суд встал на сторону покупательницы.

По его словам, кроме стоимости товара и гарантийного сертификата с организации взыскана неустойка за неисполнение требований в добровольном порядке — около 120 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 2 тыс. рублей и штраф — около 123 тыс. рублей.

«Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения, а решение — без изменения», — уточнил он.