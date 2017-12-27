Падалкин решил обжаловать штраф за акцию с гробом и венком у здания Минздрава в Пензе Общество

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин решил обжаловать назначенный судом штраф в размере 20 тыс. рублей за организацию «похоронной акции» у здания Минздрава Пензенской области 15 декабря, во время которой два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

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По мнению оппозиционера, постановление судьи Ленинского районного суда Пензы Оксаны Кузнецовой, которая признала его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», подлежит отмене.

В связи с этим Сергей Падалкин уже направил жалобу в пензенский облсуд.

По его словам, возложение гроба и венка не подпадает под определение пикета.

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«При пикетировании используются плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. В ходе акции прямого действия у Минздрава использовались только гроб и венок. Если следовать логике судьи Кузнецовой, то к ответственности по ст. 20.2 КоАП можно также привлекать похоронные процессии как несанкционированные шествия, в которых люди используют средства наглядной агитации — портреты покойного и венки — и выражают свое мнение словами: «Помним, любим, скорбим», — пояснил оппозиционер.

Он заявил, что надеется на «объективное рассмотрение дела в областном суде».

«Если этого не случится, то обратимся с жалобой в Верховный суд», — добавил Сергей Падалкин.