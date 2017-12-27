Глава пензенского Минздрава рассказал, что думает об акции с гробом и венком Медицина

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Глава Минздрава Пензенской области Владимир Стрючков прокомментировал состоявшуюся 15 декабря акцию, в ходе которой двое активистов «Левого фронта» в масках с его изображением принесли гроб и похоронный венок к зданию министерства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как на меня повлияло? Я сам себе удивился, что на меня это никак не повлияло», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

Владимир Стрючков сообщил, что узнал об акции во время церемонии посвящения молодых врачей в профессию, которая проходила в областной филармонии.

«Мне сказали, что там вот такая вот вещь происходит. Я вам скажу, что этот случай уже второй. Ровно два года назад они [представители оппозиции] здесь пикетировали, что что-то мы неправильно здесь проводим и так далее», — отметил министр.

По его словам, произошедшее он может оценивать с двух позиций.

«Первая позиция — я могу ее озвучить просто как человек и как гражданин Пензенской области, а вторая позиция — как должностное лицо, как министр», — пояснил глава областного ведомства.

Он уточнил, что преобразования в сфере здравоохранения следует рассматривать как реорганизацию, а не оптимизацию.

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«Сегодня построение медицинской помощи осуществляется ровно в том формате, в котором осуществляется ее финансовое обеспечение, подчеркиваю — финансовое обеспечение», — сказал глава Минздрава Пензенской области.

Он отметил, что «все ложные заявления о наличии каких-то коек, о наличии сокращения чего-то, не имеют под собой никакого обоснования».

«Я готов сесть за любой стол дебатов с любыми оппонентами. […] Я просто все это разложу и докажу на цифрах», — заявил министр.

Владимир Стрючков также обратил внимание на то, что по ряду показателей Пензенская область занимает лидирующие позиции в сфере здравоохранения.

«Я вам еще одно не сказал — есть такой независимый институт экспертов, его возглавляет профессор Улумбекова [ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ)]. Она сделала срез по всей Российской Федерации и, когда увидела Пензенскую область, изъявила большое желание сюда приехать и встретиться с губернатором [Иваном Белозерцевым], и губернатору сказала: «Я даже не предполагала, что в Пензенской области возможно так эффективно расходовать те ресурсы, которые у вас есть», — отметил он.

Министр пояснил, что Иван Белозерцев вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в феврале будет докладывать на крупном форуме о том, «как Пензенской области удалось достичь таких успехов».

«Это я [говорю] не в качестве того, что я умный, правильный и так далее. Я хочу просто сказать, что мы — Пензенская область — признаны как наиболее эффективная модель организации медицинской помощи в Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Стрючков.

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«Поэтому все, что делает «Левый фронт», «Правый фронт», вот то, что все это... Это, знаете, это надо о чем-то говорить. Ну а то, что они там в масках, на которых моя физиономия нарисована, ну я не знаю, может, они гордятся тем, что они могут такую маску носить. Я не знаю. Ради бога, пусть поносят. Это абсолютно ни о чем. И мы это для себя… Даже не расстроились. Может, они даже наш рейтинг повысили тем самым, вам-то лучше знать», — сказал министр здравоохранения региона.

На это некоторые журналисты, участвовавшие в пресс-конференции, заметили, что проведенная акция отразилась скорее на цитируемости.

«Да, там, говорят, посещений было, вы уж меня извините, это сравнили с тем днем, когда умер [бывший губернатор Пензенской области] Василий Кузьмич Бочкарев», — резюмировал Владимир Стрючков, не уточнив при этом, какие именно посещения имеет в виду.