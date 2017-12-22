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За акцию с гробом и венком у Минздрава в Пензе назначен штраф в 20 тыс. рублей

13:17 | 22.12.2017 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен пресс-секретарю регионального отделения «Левого фронта» Сергею Падалкину за организацию «похоронной акции» у здания Минздрава Пензенской области 15 декабря, во время которой два человека в масках с изображением главы ведомства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

За акцию с гробом и венком у Минздрава в Пензе назначен штраф в 20 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судья Ленинского районного суда Пензы Оксана Кузнецова признала оппозиционера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин, в суде он заявил, что выступил инициатором акции, с помощью которой «Левый фронт» выразил возмущение по поводу результатов оптимизации здравоохранения и сокращения врача онкодиспансера Антона Столярова, однако не считает ее пикетированием.

«Пикетирование, согласно закону — это размещение у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. Во время акции прямого действия у здания министерства здравоохранения никто не стоял. Активисты «Левого фронта» принесли гроб и венок, положили их у крыльца и удалились. Плакатов и транспарантов в руках у них не было. Таким образом, надо полагать, что судья Кузнецова признала гроб средством наглядной агитации», — сказал собеседник агентства.

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Он также назвал решение суда абсурдным и пообещал, что оно будет обжаловано.

«Мы не питаем иллюзий насчет того, что его удастся отменить, тем не менее все силы для этого приложим», — отметил Сергей Падалкин.

По его словам, протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которые были составлены в отношении него и координатора реготделения «Левого фронта» Виктора Хомца, повторно возвращены судьей полиции «для устранения нарушений».

Кроме того, Сергей Падалкин напомнил, что в настоящее время продолжается объявленный ранее сбор средств на оплату штрафов, работу юристов и проведение дальнейших акций протеста.
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