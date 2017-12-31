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В Пензе дольщики выведут своих детей на елку к зданию областного правительства

12:35 | 31.12.2017 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Дольщики, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, планируют организовать утренник для своих детей на площади имени В.И. Ленина — напротив здания регионального правительства — у главной елки Пензы.

В Пензе дольщики выведут своих детей на елку к зданию областного правительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Праздник намечено провести в канун старого Нового года, 13 января, в период с 12.00 до 14.00.

В минувший четверг, 28 декабря, дольщики, которые объединились в так называемый «Бездомный полк», подали в канцелярию правительства Пензенской области уведомление о публичном мероприятии с предполагаемым числом участников 100 человек.

В нем было указано, что общественный порядок во время утренника готовы обеспечить представители движения «Левый фронт». Они же намерены помочь дольщикам со звукоусиливающей аппаратурой для Деда Мороза и Снегурочки.

Спустя сутки — в последний рабочий день уходящего 2017 года — заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, сообщил, что уведомление о проведении публичного мероприятия получено.

Далее в официальном письме за его подписью, копии которого были направлены мэру Пензы Виктору Кувайцеву, начальнику регионального УМВД России Юрию Рузляеву и прокурору области Наталье Канцеровой, содержится формулировка, не дающая однозначного ответа, согласован ли готовящийся детский праздник или нет.

«Информирую Вас, что в соответствии с частью 1 статьи 7 федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения. Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням», — написал чиновник.

Таким образом, до конца непонятно, какую именно мысль хотел донести Василий Трохин — организаторы поторопились с подачей заявки или, наоборот, опоздали.

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Дольщики выразили сожаление по поводу такого отношения к семьям с детьми со стороны областной власти, представителям которой, по их словам, «надо отдыхать и праздновать Новый год», поэтому некогда должным образом рассматривать уведомление.

«В этой связи «Бездомный полк» заявляет, что детский новогодний утренник все равно состоится. Как и планировалось, он пройдет 13 января с 12 до 14 часов. При этом мы организуем праздник для наших детей таким образом, что ни один чиновник и ни один сотрудник органов правопорядка не сможет обвинить нас в нарушении закона», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что сценарий мероприятия пока еще до конца не готов, однако ожидается, что Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми попросят «разморозить» пять недостроенных домов.

«Мы обязательно покажем, как много у нас детей. И устроим им праздник», — отмечается в тексте.
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