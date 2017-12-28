В Пензе дольщики передали чиновникам резолюцию митинга и именные грамоты Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Трое представителей дольщиков ОАО «Пензастрой» передали в канцелярию правительства Пензенской области принятую по итогам прошедшего в сквере имени Ф.Э. Дзержинского митинга резолюцию и именные грамоты отдельным чиновникам.

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«С прискорбием хочется отметить, что наша власть преподносит нам вариант с ЖСК как единственно возможный, как они говорят, в нашей ситуации. Очень настораживают и пугают нас слова «у вас нет выхода», «вам придется». […] Мы считаем, что другие способы для решения нашей проблемы есть, просто они более трудоемкие для нашего областного правительства», — говорится в тексте резолюции, которую подписали 236 человек.

В ней подчеркивается, что предлагаемый вариант создания жилищно-строительного кооператива «категорически неприемлем ни при каких условиях».

«Уведомляем, что действия правительства Пензенской области по решению проблем с участниками долевого строительства ОАО «Пензастрой» признаны нами неэффективными», — добавляется в тексте.

Наряду с резолюцией парламентеры, которых дольщики «Пензастроя» направили в правительство региона, попытались также передать грамоты чиновникам, курирующим завершение проблемных строек.

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«Канцелярия правительства Пензенской области приняла не все. Грамоту «За обещания» нам посоветовали отнести главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву в мэрию, грамоты «За равнодушие» и «За остановку строительства» — министру строительства Александру Гришаеву и его первому заместителю Светлане Кругловой в Минстрой. Зато сотрудники канцелярии областного правительства приняли грамоту на имя председателя правительства Пензенской области Николая Симонова. Он награжден «за то, что чудес не бывает». Эти слова он сказал дольщикам во время встречи 22 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в канцелярии согласились принять еще одну грамоту, которая не содержит имени и должности адресата.

«Увидев самую главную грамоту — «За бездействие», сотрудник канцелярии сначала не поняла, кому она адресована. «Ну козе понятно, кому», — сказали парламентеры «Бездомного полка». «Тогда оставьте», — ответили в правительстве», — приводится в сообщении состоявшийся диалог.

Дольщики рассчитывают, что все грамоты дойдут до своих адресатов.