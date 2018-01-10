Владелец львицы Майи выплатит покусанному школьнику 65 тыс. рублей Общество

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Житель Саратовской области Егиш Ероян должен выплатить 65 тыс. рублей 15-летнему школьнику, покусанному принадлежащей ему львицей Майей, которая после инцидента на некоторое время была перевезена в пензенский зоопарк.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, ранее с иском к хозяину дикого животного обратился отец подростка, который потребовал возместить причиненный моральный вред и понесенные расходы.

«В суде было установлено, что владелец не принял необходимые меры для предотвращения поведения животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Энгельсский районный суд постановил взыскать с владельца львицы в пользу ребенка 65 тыс. рублей, ответчик обжаловал это решение, однако облсуд оставил его без изменения.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 апреля 2017 года на улице Тургенева в Энгельсе на 15-летнего школьника, возвращавшегося с тренировки, напала львица по кличке Майя, которую выгуливал местный житель. При этом на момент происшествия животное находилось без присмотра. Проходившая мимо женщина оттащила львицу за поводок от упавшего на землю подростка.

После этого владелец хищника был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» в виде штрафа в размере 800 рублей.

Затем Энгельсский районный суд наложил запрет на выгуливание львицы в местах общего пользования, а впоследствии — постановил немедленно изъять животное из семьи.

В ночь на 19 августа Майя была доставлена в зоопарк Пензы для временного содержания. Владелец львицы постоянно находился рядом с животным. Мужчина планировал впоследствии перевезти животное в Крым— в сафари-парк «Тайган».

Позднее стало известно, что хозяин увез львицу в Пензенский район.