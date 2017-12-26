Оппозиция в Пензе хочет набрать политический капитал на теме дольщиков — Белозерцев
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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Оппозиция, при поддержке которой в Пензе уже состоялось два митинга дольщиков — в ноябре и декабре, не ставит своей целью помочь людям, а лишь стремится заработать на острой проблеме политические очки. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.
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«Эта доля представителей партий отдельных и оппозиционеров, которые хотят на проблеме людей сделать себе политический капитал, чтобы люди больше их поддерживали, чтобы они больше раскручивались, и их по этой теме финансировали. [...] Это козе понятно», — сказал он в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона во вторник, 26 декабря.
Иван Белозерцев добавил, что областные власти ищут способ помочь дольщикам в рамках действующего законодательства.
«Люди попали в беду. В большинстве своем это люди, которые собирали копейки; люди, которые брали кредиты; наши граждане. Это [помощь обманутым дольщикам], я бы сказал, социальный проект, который надо реализовать», — отметил губернатор.
Он заявил, что организаторы публичных акций в Пензе и их цели ему известны.
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«Я понимаю тех людей, которые выходят [на митинги], просто их приглашают: «Давайте поджимать». «Поджимать» надо тогда, когда [власти] не делают, не планируют делать, не планируют выделять деньги — это одна ситуация. [...] Я еще раз говорю: людей не бросим, поможем, а на совести тех организаций, которые пытаются раскачать ситуацию — «Левый фронт», «Правый фронт» или кто-то еще, желание раскрутиться», — обозначил свою позицию глава региона.
По его словам, зарабатывать популярность на чужой беде неправильно.
«Найди решение, подскажи как. Есть решение — благодарность тебе, спасибо от людей, от губернатора», — сказал Иван Белозерцев.