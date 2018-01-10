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Временные ограничения введут на дорогах Пензы из-за прощания с Сатиным

17:20 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать в Пензе в предстоящий четверг, 11 января, в связи с траурными мероприятиями по случаю кончины бывшего вице-губернатора Вячеслава Сатина.

Временные ограничения введут на дорогах Пензы из-за прощания с Сатиным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в период с 8.00 до 14.30 будет ограничена стоянка транспорта на улице Ленина — от улицы ИТР до улицы Гагарина, между домами №10 и №12; а также на улице Чкалова — от улицы Калинина до улицы Гоголя.

В период с 8.00 до 15.30 она также будет запрещена у Ново-Западного кладбища вблизи центрального входа в административное здание МУП «Спецбюро».

Помимо этого, с 7.00 до 18.00 ограничения будут действовать в районе здания мэрии Пензы — на участке между улицами Максима Горького и Пушкина.

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Кроме того, движение транспорта будет временно приостановлено на улице Чкалова — от улицы Калинина до улицы Гоголя. Проехать там будет нельзя с 13.00 до 14.30.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вячеслав Сатин скоропостижно скончался на 58-м году жизни 9 января.

Церемония прощания с ним пройдет в центре культуры и досуга Пензы 11 января с 10.00 до 13.00. Отпевание состоится в Покровском архиерейском соборе.

Вячеслав Сатин будет похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища.
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