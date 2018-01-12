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Пензенский губернатор поздравил работников прокуратуры с праздником

09:20 | 12.01.2018 | Общество

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 12 января.

Пензенский губернатор поздравил работников прокуратуры с праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ваш ответственный подход к исполнению служебных обязанностей, компетентность, целеустремленность и неиссякаемая энергия служат надежным залогом обеспечения верховенства закона, защиты интересов государства и общества, прав и свобод человека и гражданина», — отметил глава региона.

Он особо поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, которые передают свои знания молодежи.

«Выражаю уверенность, что работники прокуратуры Пензенской области будут и в дальнейшем честно и добросовестно исполнять свой конституционный долг. Стоящие перед вами задачи сложны и многогранны — создание действенной системы профилактики правонарушений, укрепление мира и согласия в обществе, эффективное противодействие преступности и экстремизму, ведь сегодня Россия находится на переднем крае борьбы с террористическими угрозами и вызовами. Это борьба за свободу и справедливость, за жизнь людей и наше будущее», — добавил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, все возможности для успешного решения таких задач есть.

«Есть руководители, которые могут предложить новые перспективные формы работы, и сотрудники, способные реализовать их на практике. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности на благо Отечества», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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