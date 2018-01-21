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Демонтаж главной елки Пензы обойдется бюджету почти в 280 тыс. рублей

13:56 | 21.01.2018 | Общество

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Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. МУП «Зеленое хозяйство Пензы» получит 276 тыс. 200 рублей из бюджета города за демонтаж искусственной елки на площади имени В.И. Ленина и ее декоративного оформления.

Демонтаж главной елки Пензы обойдется бюджету почти в 280 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий договор с предприятием заключило муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского», которому принадлежит конструкция.

Согласно прописанным в документе условиям, работы по демонтажу должны быть выполнены подрядчиком своими силами с использованием собственного оборудования до 29 января 2018 года.

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Заказчик взял на себя обязательство произвести оплату в течение 15 рабочих дней после приемки услуг, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Подписи под договором поставили директор ЦПКиО Елена Савельева и новый руководитель МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новая искусственная елка была приобретена в Пензе в 2016 году. Высота конструкции составляет 25 метров, диаметр ее основания — 5 метров.

В 2017 году ее начали собирать на площади имени В.И. Ленина в середине ноября.
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