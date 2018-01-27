В Пензе обсудили концепцию благоустройства площади Ленина
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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Участники совещания, состоявшегося в администрации Пензы в субботу, 27 января, обсудили концепцию благоустройства площади имени В.И. Ленина.
Фото: Penza-gorod.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, разработчиком проектной документации является архитектурная мастерская Александра Бреусова.
«Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории, ограниченной улицами Московской, Кирова, парковочной зоной, примыкающей к Центральному банку, и сквером возле здания правительства Пензенской области», — сказали в пресс-службе.
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Сроки и стоимость работ пока не называются.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», асфальт был снят на площади Ленина в Пензе еще в начале лета 2017 года.
Изначально губернатор Иван Белозерцев предложил использовать при благоустройстве территории цветную асфальтобетонную смесь.
Однако вскоре было объявлено о решении закупить тротуарную плитку.
В июне глава региона сказал, что не исключает возможности обращения в банк за кредитом для укладки тротуарной плитки на площади, поскольку денежных средств на это в бюджете не хватает.
В результате территория напротив здания правительства Пензенской области так и не была отремонтирована.
Несмотря на это, площадь Ленина было решено сделать в Пензе центральным местом новогодних гуляний.