В Пензенской области на 41% снизилось число нормативных актов с коррупциогенными факторами Общество

Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Число выявленных в Пензенской области нормативных правовых актов с коррупциогенными факторами снизилось в 2017 году на 41% по сравнению с 2016 годом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Снижение […] во многом обусловлено принимаемыми органами прокуратуры мерами по повышению качества проведения антикоррупционных экспертиз в органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в рамках оказания методической помощи», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что в принятых нормативных правовых актах региональных органов государственной власти коррупциогенные факторы не выявлялись, поскольку нарушения законодательства в этой сфере были устранены еще на стадии проверки проектов.

«При этом в 334 официальных документах органов местного самоуправления прокуроры выявили 505 положений, которые способствовали злоупотреблению властью», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, большинство таких факторов обнаружено в актах о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина — 210, значительно меньше в документах о государственной и муниципальной собственности — 78.

«Чаще всего органы местного самоуправления вопреки антикоррупционному законодательству устанавливали для чиновников возможность произвольного принятия решений по их собственному усмотрению и завышали требования к документам, предоставляемым гражданами и организациями», — пояснила Светлана Артамонова.