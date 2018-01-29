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Татьяне Недопекиной присвоят звание почетного гражданина Пензенской области

12:18 | 29.01.2018 | Общество

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» планируется присвоить генеральному директору ООО «Автодорога» Татьяне Недопекиной.

Татьяне Недопекиной присвоят звание почетного гражданина Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий вопрос включен в повестку 5-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящий вторник, 30 января.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», кандидатура Татьяны Недопекиной на присвоение почетного звания была выдвинута на общем собрании трудового коллектива ООО «Автодорога» в начале декабря 2017 года.

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Администрация Пензенского района также ходатайствовала о том, чтобы руководитель предприятия была отмечена за особые заслуги перед регионом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 ноября 2017 года на торжественной церемонии открытия Свердловского моста в Пензе после реконструкции, в которой принимали участие министр транспорта РФ Максим Соколов и полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Иван Белозерцев выразил намерение предложить Законодательному собранию присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» директору компании «Автодорога» Татьяне Недопекиной.
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