Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за январь составило более 1 млн. Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics за январь 2018 года зафиксировал почти 167 тыс. посетителей и более 1 млн. 36 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews».

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Всего за 2017 год новостной интернет-ресурс Пензы посетили около 1,7 млн. пользователей, которые просмотрели его страницы в общей сложности примерно 12,8 млн. раз.

Средняя длительность пребывания на сайте в январе, как и в целом за минувший год, составила 5 с половиной минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал схожие с Google Analytics данные. Так, за первый месяц 2018 года количество посетителей составило почти 165 тыс., просмотров — более 1 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита оказался несколько больше, чем у Google Analytics — свыше 8 с половиной минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в январе 2018 года составило более 166 тыс., просмотров — свыше 1 млн.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 4 с половиной минут.

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«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса»

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.