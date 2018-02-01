Поезд-музей сделает остановку в Пензе Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» будет работать в Пензенской области с 5 по 7 февраля.

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В его составе — девять специальных выставочных вагонов. Представленные в них экспозиции знакомят посетителей с историей железных дорог, а также современными технологиями.

Так, на выставке можно увидеть макеты высокоскоростных поездов и узнать о новшествах, применяемых на железнодорожном транспорте.

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Поезд-музей ОАО «РЖД»

«В Пензе передвижной выставочно-лекционный комплекс будет работать в понедельник, 5 февраля, на первой платформе первого пути железнодорожного вокзала с 11.00 до 19.00. На следующий день он будет открыт для посетителей на станции Чаадаевка, 7 февраля — в Кузнецке», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Она уточнила, что стоимость билета для взрослых составит 70 рублей, а для школьников и студентов вход является бесплатным.

Ранее у жителей Пензенской области уже была возможность познакомиться с историей железнодорожного транспорта с помощью уникального поезда. Однако, по словам организаторов, экспозиция ежегодно обновляется, поэтому она будет интересна даже тем, кто уже посещал необычный состав.