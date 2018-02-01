Бабич предложил компенсировать малоимущим обманутым дольщикам расходы на аренду жилья Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич предложил рассмотреть возможность компенсации расходов на аренду жилья малоимущим пензенским дольщикам, дома которых до настоящего времени не введены в эксплуатацию, в связи с чем они вынуждены снимать квартиры.

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«Мы, конечно, не можем, условно, напрямую финансово участвовать в решении проблемы каждой квартиры. Там более сложные схемы [применяются] — мы выделяем земельные участки застройщикам, даем дополнительные возможности, они строят коммерческое жилье и часть жилья отдают соответственно. А вот по поводу малоимущих семей, особенно тех, кто на материнский капитал покупал, компенсировать аренду квартир, съем квартир — здесь надо подумать», — сказал он в ходе встречи с дольщиками, состоявшейся по их инициативе вблизи перинатального центра Пензы.

Михаил Бабич подчеркнул, что необходимо четко определить критерии, на основании которых будет приниматься решение об оказании данного вида поддержки.

«Такой момент мы точно можем предусмотреть вполне и найти решение. Это не всех касается, а именно тех, кто попал в такую сложную жизненную ситуацию, для кого это единственное жилье, кто вынужден снимать [квартиру]», — сказал он.

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Пензу с рабочим визитом 1 февраля. В первой половине дня он осмотрел перинатальный центр, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

К моменту приезда полпреда неподалеку от медучреждения собрались около 15 дольщиков компании «Пензастрой», в основном женщины, некоторые из них пришли с детьми. Они просили дать им возможность задать несколько вопросов Михаилу Бабичу.

После осмотра помещений перинатального центра полпред на улице пообщался с людьми, которые к этому моменту ждали его около полутора часов.

Дольщики поинтересовались у него сроками сдачи домов, принимаемыми властями мерами, а также возможными последствиями вступления в жилищно-строительный кооператив, как это предлагает региональное правительство.

Встреча в общей сложности продлилась примерно 30 минут.