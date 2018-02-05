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Пензенских автомобилистов предупредили о похолодании и образовании наледи на дорогах

15:43 | 05.02.2018 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Ухудшение дорожной обстановки, в том числе из-за образования наледи на проезжей части, ожидается в Пензенской области в связи с предстоящим похолоданием. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

Пензенских автомобилистов предупредили о похолодании и образовании наледи на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что повышенная осторожность требуется также от пешеходов.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — говорится в сообщении.
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