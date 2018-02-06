Мэрия Пензы рассмотрит возможность приобретения у погорельцев участка рядом с набережной Общество

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность приобретения в муниципальную собственность земельного участка на улице Злобина в Пензе на месте сгоревшего четырехквартирного дома.

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О проблеме с продажей земли главе региона сообщили бывшие жительницы дома Юлия Горохова и Лариса Малюгина. Они пояснили, что строение было уничтожено огнем в 2016 году. Женщины пытались продать участок, но потенциальный покупатель отказался от его приобретения, потому что он находится на «красной линии».

Губернатор отметил, что землю можно было бы использовать в дальнейшем при реконструкции набережной на правом берегу Суры.

«Я даю поручение в течение недели проработать этот вопрос юридически. Если эта земля относится к зоне, которую планируется развивать, будет логично, если администрация Пензы выкупит участок у владельцев», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обновление правобережья является одним из этапов реконструкции набережной Суры.

В мае 2017 года вице-мэр Ирина Ширшина отметила, что сложность освоения пространства заключается в отсутствии свободной муниципальной земли на берегу со стороны улицы Злобина. При этом потребность в развитии этого участка набережной, по ее мнению, возникнет после освоения левого берега.