EN
14:10:16 Вторник, 6 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэрия Пензы рассмотрит возможность приобретения у погорельцев участка рядом с набережной

09:27 | 06.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность приобретения в муниципальную собственность земельного участка на улице Злобина в Пензе на месте сгоревшего четырехквартирного дома.

Мэрия Пензы рассмотрит возможность приобретения у погорельцев участка рядом с набережной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О проблеме с продажей земли главе региона сообщили бывшие жительницы дома Юлия Горохова и Лариса Малюгина. Они пояснили, что строение было уничтожено огнем в 2016 году. Женщины пытались продать участок, но потенциальный покупатель отказался от его приобретения, потому что он находится на «красной линии».

Губернатор отметил, что землю можно было бы использовать в дальнейшем при реконструкции набережной на правом берегу Суры.

«Я даю поручение в течение недели проработать этот вопрос юридически. Если эта земля относится к зоне, которую планируется развивать, будет логично, если администрация Пензы выкупит участок у владельцев», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обновление правобережья является одним из этапов реконструкции набережной Суры.

В мае 2017 года вице-мэр Ирина Ширшина отметила, что сложность освоения пространства заключается в отсутствии свободной муниципальной земли на берегу со стороны улицы Злобина. При этом потребность в развитии этого участка набережной, по ее мнению, возникнет после освоения левого берега.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев обозначил приоритеты при планировании работ по ремонту дорог в Пензе Россельхозбанк первым из банков приступил в 2018 году к льготному кредитованию АПК
Алексей Шугуров назначен каменским межрайонным прокурором В Пензе посетитель магазина за две недели совершил шесть краж спиртного
В Пензенской области в 2017 году на 22 госпрограммы направили около 48 млрд. рублей Пензенские прокуроры выявили около 640 нарушений в сфере противодействия экстремизму
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама