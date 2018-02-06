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В Пензенскую область пришел грипп

10:56 | 06.02.2018 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Первые случаи лабораторно подтвержденного гриппа зарегистрированы в Пензенской области на минувшей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенскую область пришел грипп

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что началась активная фаза сезонного подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями (РВИ), интенсивность которого пока носит умеренный характер.

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«Всего в течение пятой недели 2018 года в Пензенской области было зарегистрировано 3 тыс. 593 случая РВИ, заболеваемость составила 264,1 на 100 тыс. населения. Прирост уровня заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 39,4%», — уточнили в пресс-службе.

В управлении добавили, что в целом по региону заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 57,4%.

В Роспотребнадзоре сообщили также, что в Пензе показатель заболеваемости выше среднеобластного — 326,1 на 100 тыс. населения.

«В связи с повышенной заболеваемостью РВИ на карантин в течение прошлой недели были закрыты 29 классов в 13 школах Пензы, два класса в одной школе Кузнецкого района и одно дошкольное учреждение в Колышлейском районе», — сказали в пресс-службе.
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