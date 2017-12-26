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В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено менее 50% населения

10:57 | 26.12.2017 | Медицина

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Суммарный охват населения Пензенской области иммунизацией против гриппа составляет 48%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено менее 50% населения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, в 2017 году планируется привить 642 тыс. 300 человек, в том числе в рамках национального календаря 600 тыс. 300 жителей и за счет местных источников финансирования — 42 тыс. человек.

По итогам минувшей недели заболеваемость респираторными вирусными инфекциями находится в Пензенской области ниже эпидпорога на 41,5%.

Всего с 18 по 24 декабря был зарегистрирован 2 тыс. 561 случай РВИ, заболеваемость составила 188,2 на 100 тыс. населения.

В Пензе заболеваемость ниже эпидпорога на 17,2%.

Зафиксировано 1 тыс. 348 случаев, показатель заболеваемости составил 258,6 на 100 тыс. населения.
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