В Пензенской области за год для переселенцев приобрели 144 квартиры ненадлежащего качества Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. 144 квартиры, приобретенные на территории пяти муниципальных образований Пензенской области в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2017 году, не отвечали установленным параметрам. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев в ходе визита в Пензу.

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«Недостатки в 51-ой из них носили неустранимый характер, поскольку помещения были спланированы без учета минимальных требований к площади», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Сергей Зайцев добавил, что данные обстоятельства явились основанием для прокурорского реагирования, вплоть до инициирования уголовного преследования ответственных должностных лиц.