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Наталья Канцерова назвала проблему дольщиков значимой для Пензенской области

18:45 | 09.02.2018 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Проблема нарушения прав участников долевого строительства является значимой для Пензенской области. Такое мнение высказала прокурор региона Наталья Канцерова.

Наталья Канцерова назвала проблему дольщиков значимой для Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день с привлечением денежных средств граждан возводится 81 дом, [работы осуществляют] 42 застройщика. В реестре обманутых дольщиков — 22 гражданина по двум строительным организациям [ООО «Север-Траст» и ООО «Третий Рим»]. Кроме того, на особый контроль поставлена ситуация с вводом в эксплуатацию семи многоквартирных домов, застройщиками которых являются: ОАО «Пензастрой» — шесть домов и АО «Декор-Трейд» — один дом», — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Наталья Канцерова пояснила, что в 2017 году внимание органов прокуратуры было обращено на целевое использование средств, полученных от граждан для строительства многоквартирных домов.

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«По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту неправомерного расходования средств дольщиков должностными лицами ОАО «Пензастрой» по ст. 165 УК РФ [«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»], а всего в данной сфере правоохранительными органами под надзором прокуратуры расследуется четыре уголовных дела», — уточнила она.

Прокурор региона добавила, что в Пензенской области остается значительное число домов, «темпы строительства которых настораживают».

«Вопросы защиты прав дольщиков должны оставаться под особым контролем прокуроров», — подытожила она.
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