Наталья Канцерова назвала проблему дольщиков значимой для Пензенской области Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Проблема нарушения прав участников долевого строительства является значимой для Пензенской области. Такое мнение высказала прокурор региона Наталья Канцерова.

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«На сегодняшний день с привлечением денежных средств граждан возводится 81 дом, [работы осуществляют] 42 застройщика. В реестре обманутых дольщиков — 22 гражданина по двум строительным организациям [ООО «Север-Траст» и ООО «Третий Рим»]. Кроме того, на особый контроль поставлена ситуация с вводом в эксплуатацию семи многоквартирных домов, застройщиками которых являются: ОАО «Пензастрой» — шесть домов и АО «Декор-Трейд» — один дом», — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Наталья Канцерова пояснила, что в 2017 году внимание органов прокуратуры было обращено на целевое использование средств, полученных от граждан для строительства многоквартирных домов.

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«По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту неправомерного расходования средств дольщиков должностными лицами ОАО «Пензастрой» по ст. 165 УК РФ [«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»], а всего в данной сфере правоохранительными органами под надзором прокуратуры расследуется четыре уголовных дела», — уточнила она.

Прокурор региона добавила, что в Пензенской области остается значительное число домов, «темпы строительства которых настораживают».

«Вопросы защиты прав дольщиков должны оставаться под особым контролем прокуроров», — подытожила она.