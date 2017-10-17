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Руководитель компании «Декор-Трейд» задержан по подозрению в хищении средств дольщиков

10:12 | 17.10.2017 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Руководитель ЗАО «Декор-Трейд» задержан по подозрению в хищении денежных средств, поступивших от граждан по договорам участия в долевом строительстве в минувший понедельник, 16 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Руководитель компании «Декор-Трейд» задержан по подозрению в хищении средств дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2013 по 2017 годы строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла денежные средства в сумме более 693 млн. рублей. Первоначальный срок сдачи объекта планировался на третий квартал 2016 года и впоследствии неоднократно переносился. Дом до сих пор не сдан. Строительные, монтажные и отделочные работы не ведутся», — пояснили в УМВД.

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В ведомстве отметили, что 6 сентября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», которое 13 октября было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В рамках уголовного дела проведен ряд обысков. Изъята финансовая документация, которая в настоящее время изучается», — пояснили в полиции.

В пресс-службе подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника управления МВД России по Пензенской области генерал-майора полиции Юрия Рузляева.

«Принимаются обеспечительные меры для возмещения ущерба потерпевшим», — резюмировали в управлении.

ЗАО «Декор-Трейд» является застройщиком дома в микрорайоне №4 «Среда» в Сосновке, на строительство которого в 2014 году администрация Пензы выдала соответствующее разрешение.

Срок действия документа несколько раз продляли по инициативе застройщика, последний — до 31 июля 2018 года. При этом компания не скрывает, что средств на продолжение строительства у нее нет.

Решениями Железнодорожного районного суда Пензы с компании взыскано более 160 тыс. и 200 тыс. рублей в пользу участников долевого строительства за несвоевременно сданный дом.
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