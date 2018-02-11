EN
02:44:49 Понедельник, 12 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Информация об отставке Рузляева активно обсуждается, но официально пока не подтверждается

20:59 | 11.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Информация об отставке начальника управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева, появившаяся 11 февраля в ряде СМИ, активно обсуждается во властных кругах региона и социальных сетях, при этом пока она не находит официального подтверждения.

Информация об отставке Рузляева активно обсуждается, но официально пока не подтверждается

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, указ президента России №59 от 9 февраля 2018 года, на который ссылаются некоторые сетевые издания, поскольку именно в нем якобы указаны фамилии назначенных и отстраненных от должностей силовиков в нескольких регионах, до настоящего времени не опубликован ни на официальном портале правовой информации, ни на сайте Кремля.

Однако если на первом интернет-ресурсе имеются указы Владимира Путина от 10 февраля, то на втором — в разделе «Банк документов» — последние нормативные правовые акты датированы 7 числом.

На лентах крупных федеральных информагентств, которые обычно первыми узнают и сообщают о принятых главой государства кадровых решениях, новых материалов на эту тему пока также нет.

Биография

Рузляев Юрий Николаевич

Вместе с тем несколько региональных сайтов со ссылкой на президентский указ в воскресенье, 11 февраля, опубликовали новостные заметки о том, что, например, генерал-майор Николай Скоков займет пустовавшее почти полгода кресло начальника УМВД России по Тамбовской области, полковник Андрей Кульков стал министром внутренних дел Хакасии, а бывший глава УМВД по Ярославской области Николай Трифонов перешел на службу в саратовское управление полиции.

Фамилии всех вышеназванных высокопоставленных полицейских значатся в списке, который тиражируют некоторые интернет-ресурсы, считая его как раз одной из страниц того самого указа №59.

Вместе с тем вид фрагмента этого «документа», выложенного в сеть, заметно отличается от указов президента России, размещенных на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 февраля стало известно о том, что заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев взят под домашний арест.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области при взаимодействии с прокуратурой и региональным УФСБ. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУСБ МВД России.

По данным следствия, злоупотребление обвиняемого связано с исполнением контрактов по строительству административного здания областного УМВД на улице Пушкина в Пензе.
Актуальное
Читайте также
На квартиру жителя Пензы наложен арест из-за долга по ипотеке С территории учреждения образования в Ахунах украли батареи
В Заречном планируют перенять опыт пензенской «Школы радости» В Пензе состоится музыкальная встреча, посвященная Великой Отечественной войне
В Пензе мужчина лишился денег, перейдя по ссылке из SMS-сообщения Жители Пензенской области за год посетили стоматологов более 1,5 млн. раз
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама