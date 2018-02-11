Информация об отставке Рузляева активно обсуждается, но официально пока не подтверждается Общество

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Информация об отставке начальника управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева, появившаяся 11 февраля в ряде СМИ, активно обсуждается во властных кругах региона и социальных сетях, при этом пока она не находит официального подтверждения.

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В частности, указ президента России №59 от 9 февраля 2018 года, на который ссылаются некоторые сетевые издания, поскольку именно в нем якобы указаны фамилии назначенных и отстраненных от должностей силовиков в нескольких регионах, до настоящего времени не опубликован ни на официальном портале правовой информации, ни на сайте Кремля.

Однако если на первом интернет-ресурсе имеются указы Владимира Путина от 10 февраля, то на втором — в разделе «Банк документов» — последние нормативные правовые акты датированы 7 числом.

На лентах крупных федеральных информагентств, которые обычно первыми узнают и сообщают о принятых главой государства кадровых решениях, новых материалов на эту тему пока также нет.

Биография

Рузляев Юрий Николаевич

Вместе с тем несколько региональных сайтов со ссылкой на президентский указ в воскресенье, 11 февраля, опубликовали новостные заметки о том, что, например, генерал-майор Николай Скоков займет пустовавшее почти полгода кресло начальника УМВД России по Тамбовской области, полковник Андрей Кульков стал министром внутренних дел Хакасии, а бывший глава УМВД по Ярославской области Николай Трифонов перешел на службу в саратовское управление полиции.

Фамилии всех вышеназванных высокопоставленных полицейских значатся в списке, который тиражируют некоторые интернет-ресурсы, считая его как раз одной из страниц того самого указа №59.

Вместе с тем вид фрагмента этого «документа», выложенного в сеть, заметно отличается от указов президента России, размещенных на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 февраля стало известно о том, что заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев взят под домашний арест.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области при взаимодействии с прокуратурой и региональным УФСБ. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУСБ МВД России.

По данным следствия, злоупотребление обвиняемого связано с исполнением контрактов по строительству административного здания областного УМВД на улице Пушкина в Пензе.