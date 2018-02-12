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Более 50% респондентов не знают, какие полномочия у мэра Пензы, а какие — у главы города

11:42 | 12.02.2018 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Более половины участников опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 29 января по 11 февраля 2018 года, не знают, какими полномочиями обладает глава Пензы, а какими — глава администрации города. Всего в голосовании приняли участие 679 пользователей, в том числе 576 из Пензенской области.

Более 50% респондентов не знают, какие полномочия у мэра Пензы, а какие — у главы города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Функционал двух городских начальников с почти одинаковыми названиями должностей приблизительно представляют себе около четверти респондентов.

Точно знают, чем занимается мэр Пензы, а чем — глава города, только 22% проголосовавших.

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Глава города Пензы — высшее должностное лицо муниципального образования.

Обладает полномочиями председателя Пензенской городской думы, избирается из числа депутатов. Представляет Пензу в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями. Без доверенности действует от имени города Пензы.

С 23 декабря 2015 года данный пост занимает Валерий Савельев.

Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города.

В настоящее время пост мэра Пензы занимает Виктор Кувайцев, который был единогласно избран на сессии гордумы 16 декабря 2015 года.
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