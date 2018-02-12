Жительница Пензы через суд добилась ремонта балконной плиты за счет управляющей компании Общество

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Областной суд отменил решение Ленинского районного суда Пензы и вынес новое, которым удовлетворено требование жительницы города о понуждении управляющей компании к проведению ремонта балконной плиты в течение трех месяцев.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, летом 2015 года гендиректор ООО «Многопрофильное управляющее предприятие Ленинского района» направил жительнице Пензы письмо, в котором указывалось на необходимость ремонта балкона квартиры в доме на улице Володарского, так как из-за разрушения штукатурки возникла угроза затопления квартиры снизу, но она не согласилась с предписанием.

«Ее балкон находится непосредственно над пешеходной зоной на улице Володарского, по которой свободно перемещаются люди, и в случае обрушения аварийной балконной плиты не исключено причинение вреда неопределенному кругу лиц. Женщина просила суд обязать компанию отремонтировать плиту, так как за содержание данного имущества отвечает управляющая компания», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, суд первой инстанции отказал женщине, придя к выводу о том, что эти работы можно провести только в рамках капитального ремонта дома.

Наталья Быченкова уточнила, что, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, работы по восстановлению или замене отдельных участков и элементов балконов отнесены к текущему ремонту, в связи с чем коллегия облсуда вынесла новое решение.