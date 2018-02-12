EN
14:45:02 Понедельник, 12 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Жительница Пензы через суд добилась ремонта балконной плиты за счет управляющей компании

12:09 | 12.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Областной суд отменил решение Ленинского районного суда Пензы и вынес новое, которым удовлетворено требование жительницы города о понуждении управляющей компании к проведению ремонта балконной плиты в течение трех месяцев.

Жительница Пензы через суд добилась ремонта балконной плиты за счет управляющей компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, летом 2015 года гендиректор ООО «Многопрофильное управляющее предприятие Ленинского района» направил жительнице Пензы письмо, в котором указывалось на необходимость ремонта балкона квартиры в доме на улице Володарского, так как из-за разрушения штукатурки возникла угроза затопления квартиры снизу, но она не согласилась с предписанием.

«Ее балкон находится непосредственно над пешеходной зоной на улице Володарского, по которой свободно перемещаются люди, и в случае обрушения аварийной балконной плиты не исключено причинение вреда неопределенному кругу лиц. Женщина просила суд обязать компанию отремонтировать плиту, так как за содержание данного имущества отвечает управляющая компания», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, суд первой инстанции отказал женщине, придя к выводу о том, что эти работы можно провести только в рамках капитального ремонта дома.

Наталья Быченкова уточнила, что, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, работы по восстановлению или замене отдельных участков и элементов балконов отнесены к текущему ремонту, в связи с чем коллегия облсуда вынесла новое решение.
Актуальное
Читайте также
«Ростелеком» обеспечил интернетом ЦМИТ в Каменке Мотоциклист из Белинского района наказан за ДТП, в котором пострадала пассажирка
Начальника пензенского управления угрозыска Артура Юдина проводили на заслуженный отдых Из Пензенской области за пределы России за год выдворены более 230 мигрантов
Житель Иссинского района обвиняется в вымогательстве денег у пенсионера Пензенское УФАС прекратило дело в отношении МУП по очистке города
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама