В Пензе у здания правительства прошел пикет против Василия Трохина Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец выразил протест против деятельности заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, который курирует вопросы внутренней политики с конца 2015 года.

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Утром во вторник, 13 февраля, он вышел на одиночный пикет к зданию исполнительного органа государственной власти с флагом движения и плакатом с надписью «Василий Трохин — позор пензенского правительства».

Акция привлекла внимание как чиновников, которые шли на работу, так и журналистов, направлявшихся на совещание с участием губернатора Ивана Белозерцева по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями. При этом большинство представителей СМИ сутью пикета не поинтересовались и прошли мимо.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин, на проведение данной акции оппозицию подтолкнуло нежелание властей согласовывать публичные мероприятия на различных городских площадках.

«За последние несколько месяцев мы подали в администрацию — как в городскую, так и в областную — в общей сложности несколько десятков уведомлений о проведении пикетов и митингов. Ни одно из них не было согласовано. Вообще ни одно», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что еще несколько лет назад активисты могли проводить мероприятия на площади Маршала Жукова, у областной доски почета, около «Первопоселенца» и в других людных местах, а теперь их всегда отправляют в сквер имени Ф.Э. Дзержинского.

Сергей Падалкин предположил, что за всеми отказами стоит лично заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Биография

Трохин Василий Иванович

«Он считает, что лучше все запретить, ничего не разрешать», — сказал оппозиционер.

Кроме того, он сообщил, что «Левый фронт» планирует провести пикет в Нижнем Новгороде, где находится представительство президента России в ПФО, поскольку, по мнению активиста, в Пензенской области власть не идет на контакт с несистемной оппозицией.

Отвечая на вопрос о том, насколько эффективными, на его взгляд, являются подобные одиночные пикеты, Сергей Падалкин пояснил, что они позволяют донести позицию не только до адресата, но и привлечь внимание коллег, подчиненных и руководства.

Пикет против Василия Трохина продлился ровно час. В отличие от других акций, в частности, той, что прошла у облправительства 30 января, он не привлек внимания полиции.