EN
02:40:26 Пятница, 9 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Одиночные пикеты вблизи ГТРК «Пенза» прошли под наблюдением охраны

19:49 | 08.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Представители ГТРК «Пенза» вызвали группу быстрого реагирования предприятия «Связь-безопасность» и полицию на улицу Лермонтова, 39, в связи с проведением активистами «Левого фронта» и «Национально-патриотических сил России» анонсированных еще на прошлой неделе одиночных пикетов в рамках кампании против замалчивания проблем и искажения фактов средствами массовой информации, которые работают на территории Пензенской области.

Одиночные пикеты вблизи ГТРК «Пенза» прошли под наблюдением охраны

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Такая реакция на действия оппозиционеров последовала со стороны СМИ впервые.

6 февраля аналогичные одиночные пикеты были организованы у медиахолдинга «Экспресс» на улице Маркина, где с протестующими пообщались журналисты одноименного телеканала, радиостанции «Эхо Пензы» и сетевого издания «Пенза-Пресс».

7 февраля акция состоялась вблизи здания ТРК «Наш Дом» на улице Мира, где одновременно с ней начались санитарные работы, в которых были задействованы несколько человек с лопатами и трактор.

Читайте также

Пикеты против замалчивания проблем прошли около ТРК «Наш Дом» в Пензе

В обоих случаях приверженцам оппозиционных взглядов никто не препятствовал.

Около главного здания ГТРК «Пенза» днем 8 февраля никакой уборки не проводилось, хотя ранее руководитель государственной телерадиокомпании Оксана Чубарь направила в адрес мэрии письмо, в котором говорилось о запланированных санитарных работах. На этом основании активистам было отказано в проведении полноценного протестного мероприятия.

В связи с этим они решили выйти на одиночные пикеты с плакатами «Мы против цензуры и лжи на ТВ!», «Козе понятно, почему вы боитесь сказать правду!» и «Проведите санитарные работы у себя на телеканале!»

Несмотря на то, что охрана физически не давала сторонникам левых взглядов пройти на территорию, прилегающую к главному зданию, они все же заявили о своей позиции за шлагбаумом и на подъезде к ГТРК — около дома радио.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Уже после окончания акции прибывший на место наряд полиции взял объяснение у координатора реготделения «Левого фронта» Виктора Хомца.

По словам представителей движения, они намерены продолжить борьбу за объективное освещение событий в Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Заречном автомобиль сбил бешеную лису Житель села Кувака приговорен к 9,5 годам колонии за убийство из ревности
Ушел из жизни пензенский фотограф Олег Санталов В Пензе утверждены региональные координаторы партпроектов «Единой России»
В Пензе вынесен приговор полицейскому, превысившему полномочия В Пензе за год усыпили почти 850 бездомных животных
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама