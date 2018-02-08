Одиночные пикеты вблизи ГТРК «Пенза» прошли под наблюдением охраны Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Представители ГТРК «Пенза» вызвали группу быстрого реагирования предприятия «Связь-безопасность» и полицию на улицу Лермонтова, 39, в связи с проведением активистами «Левого фронта» и «Национально-патриотических сил России» анонсированных еще на прошлой неделе одиночных пикетов в рамках кампании против замалчивания проблем и искажения фактов средствами массовой информации, которые работают на территории Пензенской области.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Такая реакция на действия оппозиционеров последовала со стороны СМИ впервые.

6 февраля аналогичные одиночные пикеты были организованы у медиахолдинга «Экспресс» на улице Маркина, где с протестующими пообщались журналисты одноименного телеканала, радиостанции «Эхо Пензы» и сетевого издания «Пенза-Пресс».

7 февраля акция состоялась вблизи здания ТРК «Наш Дом» на улице Мира, где одновременно с ней начались санитарные работы, в которых были задействованы несколько человек с лопатами и трактор.

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В обоих случаях приверженцам оппозиционных взглядов никто не препятствовал.

Около главного здания ГТРК «Пенза» днем 8 февраля никакой уборки не проводилось, хотя ранее руководитель государственной телерадиокомпании Оксана Чубарь направила в адрес мэрии письмо, в котором говорилось о запланированных санитарных работах. На этом основании активистам было отказано в проведении полноценного протестного мероприятия.

В связи с этим они решили выйти на одиночные пикеты с плакатами «Мы против цензуры и лжи на ТВ!», «Козе понятно, почему вы боитесь сказать правду!» и «Проведите санитарные работы у себя на телеканале!»

Несмотря на то, что охрана физически не давала сторонникам левых взглядов пройти на территорию, прилегающую к главному зданию, они все же заявили о своей позиции за шлагбаумом и на подъезде к ГТРК — около дома радио.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Уже после окончания акции прибывший на место наряд полиции взял объяснение у координатора реготделения «Левого фронта» Виктора Хомца.

По словам представителей движения, они намерены продолжить борьбу за объективное освещение событий в Пензенской области.